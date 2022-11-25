علامة في الساق تكشف عن مرض خطير يصيب الكبد

يعد الكبد عضوًا حيويًا في جسم الإنسان مثله مثل القلب والمخ تمامًا. وتشمل الوظائف الأساسية للكبد إنتاج الألبومين، وهو بروتين يمنع السوائل في مجرى الدم من التسرب إلى الأنسجة المحيطة، كما ينتج الصفراء، وهو عصارة مهمة لهضم وامتصاص الدهون في الأمعاء الدقيقة، بالإضافة إلى تنقية الدم وتفعيل الانزيمات وتخزين الغليكوجين والفيتامينات والمعادن.

لكونه أكبر عضو داخلي في الجسم، يلعب الكبد العديد من الأدوار، كما أنه عرضة لعدة إصابات ومضاعفات. ويعد مرض الكبد الدهني من أكبر المشاكل الصحية المرتبطة بالكبد، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.

مسببات مرض الكبد الدهني

يصاب الشخص بمرض الكبد الدهني غير الكحولي عندما يكون هناك تراكم للدهون الزائدة في الكبد، نتيجة لعدة أسباب، على رأسها السمنة والسكري من النوع 2 ومقاومة الأنسولين وارتفاع مستويات الدهون (الدهون الثلاثية) في الدم ومتلازمة التمثيل الغذائي.

التشخيص المبكر

يمكن أن يؤثر مرض الكبد الدهني على الساقين والبطن. ويعد مفتاح الوقاية من مرض الكبد الدهني هو التشخيص المبكر، ففي حالة عدم اكتشاف المرض في الوقت المحدد أو تركه دون علاج، يمكن أن يتطور الكبد الدهني غير الكحولي NASH إلى مرحلة متقدمة "لا رجعة فيها". وإذا ساءت الحالة يمكن يعاني المريض من مشاكل إضافية تتمثل في تورم الساقين وتراكم السوائل في البطن، كما يُقال إن الالتهاب المزمن يسبب تلفًا تدريجيًا في الكبد أو تليف الكبد.

تحدث المضاعفات بسبب زيادة الضغط في الوريد الذي ينقل الدم عبر الكبد، والمعروف باسم الوريد البابي، ويؤدي الضغط المتزايد في الوريد إلى تراكم السوائل في الجسم، بما في ذلك الساقين والكاحلين والبطن.

مخاطر مزعجة

عندما يزداد الضغط في الوريد البابي، يمكن أن يتمزق، مما يؤدي إلى نزيف داخلي، ولذا إذا تم ملاحظة وجود علامات دم في البراز أو القيء، يجب سرعة التوجه إلى المستشفى للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

ويحذر الخبراء من أن أي اصفرار في العينين والجلد، وهو عرض شائع آخر لتلف الكبد، حيث ذكر تقرير صادر عن مايو كلينك أن "اليرقان يحدث عندما لا يتخلص الكبد المصاب من كمية كافية من البيليروبين، [وهو أحد نفايات الدم]." يتسبب "اليرقان في اصفرار الجلد وبياض العينين إلى جانب لون غامق للبول."

يمكن أن يعاني المريض أيضًا من حكة في الجلد وفقدان سريع للوزن وظهور أوعية دموية عنكبوتية على الجلد وغثيان وفقدان الشهية وشعور بالتعب.

طرق الوقاية من الكبد الدهني

يمكن الوقاية من التعرض للإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي من خلال اتباع نظام غذائي سليم، يتكون من الدهون الصحية، مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ويجب على المرء أن يحافظ على وزن صحي وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكر والزيت والأطعمة المصنعة.

المصدر / وكالات