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نيمار ورم بحجم "البيضة" أسفل قدمه

25 نوفمبر 2022 . الساعة 02:39 بتوقيت القدس
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نيمار ورم بحجم "البيضة" أسفل قدمه

تعرّض نجم منتخب البرازيل نيمار لإصابة في الكاحل الأيمن حيث غادر الملعب وهو يعرج، وذلك في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على صربيا 2-صفر في مونديال قطر 2022، حسب ما لاحظ صحافيو وكالة فرانس برس.

واثناء وجوده على دكة البدلاء، خلع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحذاء من قدمه اليمنى ونزع جوربه وواقي الساق، وفي الصور التي التقطها مصورو وكالة فرانس برس، ظهر تورم بحجم البيضة في اسفل قدمه.

ثمّ ظهر نيمار وهو يعرج عند عودته إلى غرفة تبديل الملابس ويملك نيمار تاريخا حافلا مع الاصابات، وتحديدا في كاحله الايمن في عام 2019، والتي ابعدته آنذاك عن المشاركة في كوبا أميركا. كما أصيب اصابة قوية بكسر في الظهر في مواجهة الدور ربع النهائي من مونديال 2014 امام كولومبيا حرمته من استكمال المشوار في النسخة التي استضافتها البرازيل.

وظهر نيمار نشيطًا للغاية في المباراة التي اقيمت في استاد لوسيل حيث ستقام المباراة النهائية في 18 ديسمبر، وكان من أبرز لاعبي المنتخب البرازيلي حتى خروجه في الدقيقة 80.

ويواجه المنتخب البرازيلي الطامح لاحراز لقب كأس العالم للمرة السادسة نظيره السويسري الاثنين المقبل.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#نيمار #رياضة #كأس العالم 2022

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