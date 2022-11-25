تظاهرات في أكبر مصنع لهواتف آيفون في الصين

جرت تظاهرات حاشدة، يوم الأربعاء الماضي في مصنع آيفون في مدينة تشنغتشو بوسط الصين، وهو أكبر مصنع لهذه الهواتف في العالم تملكه شركة فوكسكون التايوانيّة، بحسب ما كشفت مقاطع فيديو نشرت على موقع تويتر ونظيره الصيني "ويبو".

وأظهرت المشاهد بصورة خاصة حشدا من عمال مصنع آيفون يسيرون خلال النهار في شارع، وفي مواجهتهم عناصر من شرطة مكافحة الشغب وأشخاص يرتدون بزات عازلة بيضاء.

ويقع مصنع آيفون في تشنغتشو بولاية هينان في وسط الصين.

ويظهر في أحد مقاطع فيديو تم بثّه مباشرة عشرات العمال يتظاهرون ليلا وهم يهتفون: "لندافع عن حقوقنا" أمام صفوف من الشرطيين وآلية شرطة.

وفي مشاهد أخرى يمكن رؤية بقايا بوابة متفحمة يبدو أنّها أحرقت خلال الليل.

كما يظهر في لقطات أخرى عامل يضع حاجزا معدنيا على الأرض فيما يهتف الشخص الذي يصور الفيديو "إنهم يهجمون!" و"قنابل مسيلة للدموع!".

وتم حجب وسم #اضطرابات فوكسكون على ما يبدو اليوم الأربعاء، على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية غير أن بعض التعليقات التي تتحدث عن التظاهرات كانت لا تزال منشورة.

وفوكسكون مجموعة ضخمة تقوم بتجميع منتجات إلكترونية لحساب العديد من العلامات التجارية الدولية وهي الشركة المتعاقدة الرئيسية مع مجموعة آبل.

وواجهت الشركة التايوانية في الأشهر الأخيرة زيادة في عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" في موقعها الضخم في تشنغتشو الذي يوظّف أكثر من 200 ألف شخص يتم إيواؤهم بصورة عامة في الموقع.

وقررت فوكسكون فرض حجر على الموقع والعمال في داخله.

غير أن المئات منهم فروا بعد ذلك هلعين من الموقع سيرا على الأقدام.

والمجموعة التايوانية هي أكبر صاحب عمل في القطاع الخاص في الصين، حيث توظف أكثر من مليون شخص في حوالي 30 مصنعا ومعهد أبحاث عبر مختلف أنحاء البلد.

ولم تعلق فوكسكون في الوقت الحاضر ردا على أسئلة وكالة فرانس برس.

المصدر / وكالات