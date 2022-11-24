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مباراة البرازيل وصربيا في مونديال قطر
24 نوفمبر 2022 . الساعة 20:48 بتوقيت القدس
البث المباشر 🔥🔥 لمباراة
صربيا ❌ البرازيل
كاس العالم 2022
المصدر / فلسطين أون لاين
#قطر
#البرازيل
#صربيا
#مونديال قطر
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