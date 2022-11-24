فلسطين أون لاين

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مباراة البرازيل وصربيا في مونديال قطر

24 نوفمبر 2022 . الساعة 20:48 بتوقيت القدس
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البث المباشر 🔥🔥 لمباراة  
صربيا ❌ البرازيل  
كاس العالم 2022  

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#قطر #البرازيل #صربيا #مونديال قطر

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