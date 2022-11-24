الأقسام
سياسي
عربي ودولي
محليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
صحة
علوم وتكنولوجيا
غرائب وطرائف
الإسـلام والعـصر
مجتمع
مقالات وآراء
الصحيفة
تواصل معنا
انفوجرافيك
وسـائط
5567
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.42
مقابل الشيكل
يورو
3.56
جنيه مصري
0.14
دينار أردني
4.83
جنيه إسترليني
4.13
حالة الطقس
الخميس
21° - 15°
إحتمالية أمطار خفيفة في الصباح
الجمعة
20° - 14°
السبت
20° - 15°
أوقات الصلاة
الفجر
05:07
الشروق
06:18
الظهر
11:29
العصر
14:21
المغرب
16:40
العشاء
17:50
أحدث الأخبار
بدران: محاولات كي الوعي في الضفة ستفشل
اجتماع حكومي طارئ في غزة لبحث الاستعدادات للمنخفض المرتقب
مونديال قطر.. البرتغال تهزم غانا بصعوبة في ليلة تاريخية لرونالدو
الأول في التاريخ.. كريستيانو رونالدو يسجل إنجازا تاريخيا في مونديال قطر
صحيفة عبرية تكشف عن استعدادات للاحتلال للتصعيد في الضفة
مباراة البرتغال وغانا في مونديال قطر 2022
الأكثر قراءة
رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار لشهر 11/2022
بث مباشر لأجواء افتتاح مونديال قطر 2022
الداخلية توضح آخر التطورات في التحقيق بحريق جباليا
الكشف عن نتائج تحقيق "حريق جباليا"
بث مباشر مباراة كندا وبلجيكا
بشرى سارة لأندية الدوري في غزة
آخر الأخبار
بدران: محاولات كي الوعي في الضفة ستفشل
اجتماع حكومي طارئ في غزة لبحث الاستعدادات للمنخفض المرتقب
مونديال قطر.. البرتغال تهزم غانا بصعوبة في ليلة تاريخية لرونالدو
الأول في التاريخ.. كريستيانو رونالدو يسجل إنجازا تاريخيا في مونديال قطر
صحيفة عبرية تكشف عن استعدادات للاحتلال للتصعيد في الضفة
مباراة البرتغال وغانا في مونديال قطر 2022
أمطار غزيرة في السعودية تؤدي لوفاة شخصين وتغرق شوارع جدة
الجزائر.. الحكم بإعدام 49 شخصا متهمين بإحراق مواطن والتنكيل بجثته
عملية القدس/ دير ياسين ولفتا.. معاني وتداعيات
رام الله: وقفة للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال
ملخص اليوم
الرئيسية
رياضة
تفاصيل الخبر
بث مباشر| مباراة البرازيل وصربيا في مونديال قطر
24 نوفمبر 2022 . الساعة 20:48 بتوقيت القدس
البث المباشر 🔥🔥 لمباراة
صربيا ❌ البرازيل
كاس العالم 2022
المصدر / فلسطين أون لاين
#قطر
#البرازيل
#صربيا
#مونديال قطر
تعليق عبر الفيس بوك
متعلقات
مباراة قطر والإكوادور في افتتاح فعاليات مونديال قطر 2022
بث مباشر لأجواء افتتاح مونديال قطر 2022
بث مباشر .. مباراة أمريكا وويلز في كأس العالم قطر 2022
الأكثر قراءة
جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر
رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار لشهر 11/2022
أبرز هدافي نسخ كأس العالم السابقة.. هل عاصرت أي منهم؟
بث مباشر لأجواء افتتاح مونديال قطر 2022
الداخلية توضح آخر التطورات في التحقيق بحريق جباليا
عاجل