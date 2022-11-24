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الزهار: تصاعد المقاومة بالضفة يُشعر الاحتلال بزواله

24 نوفمبر 2022 . الساعة 20:42 بتوقيت القدس
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور محمود الزهار، أنه كلما تصاعدت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية كلما شعر الاحتلال الإسرائيلي بزواله.

قال الزهار في مقابلة مع فضائية الأقصى، مساء اليوم الخميس، إن الاغتيالات الإسرائيلية لقادة المقاومة لن تؤثر على جذوة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة.

ولفت إلى أن ما يجري في الضفة الغربية هو استنساخ لما حدث في قطاع غزة قبل انسحاب الاحتلال منه عام 2005.

وشدد على أن عملية القدس التي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة العشرات، سيكون لها ما بعدها، مؤكداً أن المقاومة بالضفة الغربية في تصاعدٍ مستمر.

وأضاف أن المقاومة في معركة "سيف القدس" أجبرت الاحتلال على وقف إطلاق النار، مُشيراً إلى أن المسجد الأقصى هو عنوان المعركة القادمة.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدًا ملحوظًا ونوعيًا في أعمال المقاومة، حيث تم تسجيل 1999 عملًا مقاومًا خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح 81 آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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