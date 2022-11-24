صحيفة عبرية تكشف عن استعدادات للاحتلال للتصعيد في الضفة

كشف الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، عن استعدادات تقوم بها وزارة جيش الاحتلال لتصعيد واسع النطاق في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت "يديعوت"، أن وزارة الجيش أعلنت عن نيتها شراء 50 عربة مصفحة بشكل عاجل، لاستخدامها في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن صفقة شراء العربات المصفحة ستكون بعشرات الملايين من الشواكل، لافتة أن ذلك يأتي بالإضافة إلى شراء 2500 سترة واقية.

يذكر أن عدد قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي ارتفع منذ بداية عام 2022 إلى30 قتيلًا، لقوا حتفهم أثناء مواجهتهم للمقاومين الفلسطينيين.

ووفقاً للقناة "14" العبرية، فإن هذا العدد يشمل الجنود والمستوطنين، بمن فيهم من قتلوا في عمليات المقاومة بالضفة والقدس والداخل المحتل، مشيرة إلى أن هذا العدد هو الأعلى في عامٍ واحد منذ عام 2005.

وقتل يوم أمس مستوطن، وأصيب آخرون في عمليتي تفجير مزدوجة، استهدفت مركزا للحافلات الإسرائيلية، في القدس المحتلة.

المصدر / وكالات