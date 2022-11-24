مونديال قطر.. البرتغال تهزم غانا بصعوبة في ليلة تاريخية لرونالدو

حققت البرتغال انتصارا صعبا على نظيرتها غانا بثلاثة أهداف لاثنين، مساء اليوم الخميس، في استاد "974"، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم "قطر 2022".
تسيد المنتخب البرتغالي الدقائق الأولى بمحاولات متعددة اعتمدت على نقل الكرة بتمريرات قصيرة وإيصالها للهجوم عبر برناردو سيلفا من العمق وجواو فيليكس من الجهة اليسرى.
أول التهديدات البرتغالية جاء في الدقيقة 10 عبر انفراد النجم كريستيانو رونالدو الذي هيأ الكرة لنفسه بطريقة سمحت للحارس الغاني بالتدخل ومنعه من التسديد.
رونالدو عاد في الدقيقة 31 بتسديدة هزت الشباك هذه المرة لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود خطأ على المهاجم البرتغالي ارتكبه ضد المدافع ألكساند ديجكو.
في الشوط الثاني واصل "برازيل أوروبا" بحثهم عن التقدم، الأمر الذي تحقق من ركلة جزاء نفذها رونالدو بنجاح في الدقيقة 65 ليُدخل التاريخ برقم جديد بعدما بات أول لاعب في التاريخ يُسجل في خمس مونديالات.
و فعلها الدون و أعطى التقدم لمنتخب البرتغال 🇵🇹💪🏽— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2022
ملك الأرقام 👑 أصبح أول لاعب يحرز هدفا في 5 نسخ من كأس العالم
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رد "البلاك ستارز" لم يتأخر كثيرا إذ تمكن أندريه أيو من إدراك التعادل عند الدقيقة 73 مستغلا خطأ من دفاع البرتغال في تشتيت الكرة قبل أن تصل إليه ويُسكنها الشباك.
غانا 🇬🇭 تعادل الكفّة أمام البرتغال 🇵🇹 بأقدام أندري أيو (1-1)— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2022
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المباراة اشتعلت إثارة بعد مرور 5 دقائق عندما أعاد جواو فيليكس البرتغال للمقدمة بهدف أحرزه بعد هجمة سريعة أنهاها بتسديدة ذكية عجز الحارس الغاني عن التصدي لها.
جواو فيليكس يعيد الأسبقية للمنتخب البرتغالي 🇵🇹🔥— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2022
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وأثمر المد الهجومي للمنتخب البرتغالي عن هدف ثالث وقع عليه رافائيل لياو في الدقيقة 80 إثر كرة من برونو فيرنانديز تابعها الأول بلمسة واحدة داخل المرمى الغاني.
رافاييل لياو يزيد من متاعب غانا بهدف ثالث 🇵🇹— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2022
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غانا لم ترفع الراية وحاولت تدارك الموقف في ما تبقى من زمن المباراة، وبالفعل استطاع عثمان بخاري أن يُقلص الفارق بهدف ثانٍ سجله في الدقيقة ما قبل الأخيرة من الوقت الرسمي.
بوكاري يذلّل الفارق للمنتخب الغاني من رأسية متقنة (3-2).— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2022
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ورغم احتساب الحكم 9 دقائق وقت بدل ضائع، لم تتمكن غانا من التعديل وانتهت المباراة بفوز ثمين للبرتغال، التي تصدرت الترتيب بعد تعادل أوروغواي وكوريا الجنوبية دون أهداف.