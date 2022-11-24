أمطار غزيرة في السعودية تؤدي لوفاة شخصين وتغرق شوارع جدة

هطلت أمطار غزيرة على مدينة جدة السعودية، اليوم الخميس، ما أدى إلى وفاة شخصين وتعليق الدراسة وتأخير رحلات جوية وإغلاق الطريق المؤدية إلى مكة المكرمة لساعات، بحسب ما أوردت وسائل إعلام سعودية.

وأعلنت إمارة مكة المكرمة عن "إغلاق طريق (مكة-جدة) السريع، احترازيا نظرًا لهطول الأمطار" قبل أن تعلن إعادة فتحه بعد ساعات.

وقال متحدث باسم الدفاع المدني في مكة المكرمة إنه تم "تسجيل حالتي وفاة حتى الآن ونهيب بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة".

وأعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، على حسابه عبر تويتر، أنه "نظرًا لظروف الأحوال الجوية، فقد تم تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية"، داعيا المسافرين للتواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد الرحلات الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، فجر اليوم، أنه "حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص".

وكانت فيضانات كبيرة أودت بـ123 شخصا في جدة في 2009، ونحو عشرة أشخاص بعدها بعامين.

المصدر / وكالات