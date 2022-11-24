"البرلمان العربي": القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي دعم ومساندة البرلمان للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للعرب، ورفض الانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الخميس، اجتماع لجنة فلسطين المنبثقة عن البرلمان العربي الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وبحثت اللجنة مستجدات الوضع في فلسطين والوقوف على الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس، واعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية.

كما تطرق الاجتماع إلى مخرجات القمة العربية الـ31 التي عقدت بالجزائر، و"إعلان الجزائر" في مؤتمر "لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية"، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والاستيطان.

المصدر / فلسطين أون لاين