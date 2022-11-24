شباب رفح يستعيد ذاكرة الانتصارات في الممتازة وخدمات خانيونس بطلا للشتاء بالدرجة الأولى

غزة/ وائل الحلبي:

استعاد شباب رفح توازنه في ختام منافسات الجولة الحادية عشر والأخيرة من مرحلة الذهاب في الدوري الممتاز بفوزه الصعب على الزوايدة، وحسم التعادل السلبي مباراة شباب جباليا وضيفه شباب خانيونس.

وفي الدرجة الأولى حسم خدمات خانيونس صدارة الشتاء بعودته بالفوز من أمام الأقصى، وفاز المجمع الاسلامي على الجلاء.

دوري الدرجة الممتازة

شباب الزوايدة × شباب رفح

عاد شباب رفح إلى سكة الانتصارات بفوزه الصعب على مضيفه شباب الزوايدة بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدرة.

فوز شباب رفح رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث متساويا مع الشجاعية وبفارق 4 نقاط عن خدمات رفح المتصدر، وزادت معاناة الزوايدة بهذه الخسارة التي أوقفت رصيده عند 4 نقاط في المركزالثاني عشر والأخير.

سجل رباعية شباب رفح كلا من ناجي النحال هدفين ومؤمن البواب وعبد الرحمن الحميدي، وسجل للزوايدة محمد حسونة من ركلة جزاء وأمين العيادي.

وشهد اللقاء إهدار لاعب الزوايدة مصطفى الداعور ركلة جزاء في الدقيقة 90.

شباب جباليا × شباب خانيونس

وعلى ملعب بيت حانون، حسم التعادل السلبي لقاء فريقا شباب جباليا وشباب خان يونس، ليرفع الثوار رصيدهم إلى 14 نقطة في المركز السادس وبقي شباب خان يونس في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

دوري الدرجة الأولى

الأقصى × خدمات خانيونس

حصد خدمات خانيونس لقب بطل الشتاء "معنوي" مع ختام مرحلة الذهاب من دوري الدرجة الأولى بعد فوزه الثمين على الأقصى بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب النصيرات.

خدمات خان يونس رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الأقصى عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

خدمات خانيونس يدين بهذا الفوز للاعبه أحمد العكاوي صاحب هدف المباراة الوحيد.

الجلاء × المجمع الإسلامي

وعلى ملعب فلسطين، حقق المجمع الإسلامي فوزاً كبيراً على حساب الجلاء بأربعة أهدف مقابل هدف، ليرفع المجمع رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر وتوقف رصيد الخاسر عند نقطتين في المركز الثاني عشر والأخير.

سجل رباعية المجمع الإسلامي محمد الحمامي، ومحمد عاشور، ويوسف شلدان، ومحمد غباين.