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مباراة البرتغال وغانا في مونديال قطر 2022
24 نوفمبر 2022 . الساعة 16:59 بتوقيت القدس
بث مباشر مباراة البرتغال وغانا
بث مباشر مباراة البرتغالي وغانافي مونديال قطر 2022
المصدر / فلسطين أون لاين
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#مونديال قطر
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