"برلمانيون لأجل القدس" تطالب برفع الحصار عن غزة

طالبت الهيئة التنفيذية لرابطة "برلمانيون لأجل القدس"، البرلمانات الدولية بالتحرك العاجل للعمل من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، منذ 16 عامًا.

وأوضحت الهيئة، خلال اجتماعها الدوري في مقر الرابطة باسطنبول، أنها "بصدد إطلاق حملة برلمانية للمطالب برفع الحصار عن غزة"، مشددة على أن "الحصار مخالف للقوانين الدولية وله تبعات إنسانية وساهم في تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع على مدار سنوات".

وقالت: إن "المجلس التشريعي الفلسطيني أرسل نداء استغاثة نتيجة تدهور الأوضاع في القطاع الإنسانية والمعيشية بفعل الحصار"، داعية البرلمانيين لإثارة ملف الحصار في برلماناتهم ومع حكوماتهم والتحرك لرفعه.

وأضافت الهيئة، أن الاحتلال حول القطاع من خلال حصاره إلى بقعة جغرافية غير صالحة للحياة، تفتقر للمقومات الأساسية الإنسانية.

وناشدت، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنهاء الحصار ولعدم استمرار سياسة العقاب الجماعي التي يفرضها الاحتلال على سكان القطاع.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا مشددًا على غزة منذ عام 2006.

و"برلمانيون لأجل القدس" رابطة أُنشئت في تشرين الأول/أكتوبر 2015، بمبادرة من برلمانيين مؤيدين للحق الفلسطيني، واتخذت من مدينة إسطنبول مقرًا لها، وتتكون حتى الآن من عضوية نحو ألف و500 برلماني من كل أنحاء العالم، وتضم هيئتها التنفيذية أعضاء من عدة دول عربية.

المصدر / فلسطين أون لاين