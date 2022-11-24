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بالصور بدران: محاولات كي الوعي في الضفة ستفشل بهمة الشباب الثائر

24 نوفمبر 2022 . الساعة 15:22 بتوقيت القدس
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، أن كل محاولات "كي الوعي" في الضفة الغربية باءت بالفشل، بهمة الشباب وعطائهم واستعدادهم للتضحية والانخراط في العمل الوطني.

ودعا بدران خلال كلمة له في احتفال أقامته -اليوم الخميس- الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت لاستقبال الطلبة الجدد، إلى الوقوف في وجه كل المحاولات لإحباطنا وإبعادنا عن الحالة الوطنية.

وشدد على أن التاريخ سيثبت أن شعبنا قادر على الإبداع والابتكار والمبادرة خاصة جيل الشباب.

وأضاف أنَه من المهم أن نختار طريقا لنا في هذه المرحلة الأولى لدخول الجامعة، وألا نتنازل عن حريتنا في إبداء آرائنا في القضايا النقابية والطلابية في الجامعة، والحرية في مقاومة الاحتلال ومواجهته بكل الطرق والأساليب الممكنة.

ووجه عضو المكتب السياسي التحية لجامعة بيرزيت بكل مكوناتها، وفي مقدمتهم طلبتها الذين هم عماد نهضتها وسر قوتها، مشيرا إلى أن المطلوب من أبنائنا الطلبة ليس النجاح فقط، وإنما التفوق والتميز في الدراسة الجامعية والأكاديمية وفاء لأهلكم ولشعبكم الذي ينتظر منكم الكثير.

ونوه بأن بيرزيت ليست جامعة فقط، إنما هي صرح تعليمي وطني متميز قدم ولا يزال الكثير من القيادات الوطنية والأسرى والشهداء، آخرهم الشهيد عامر بدر الذي يمثل نموذجا في المبادرة والتضحية في مقاومة الاحتلال.

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المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حماس #الضفة #حسام بدران #بير زيت #الكتلة الاسلامية

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