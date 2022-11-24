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الاحتلال يمدد عزل الأسير المقدسي مناصرة 4 أشهر

24 نوفمبر 2022 . الساعة 14:52 بتوقيت القدس
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مددت محكمة الاحتلال اليوم الخميس، عزل الأسير أحمد مناصرة، في سجن "شكما" بعسقلان، لمدة أربعة شهور جديدة.

وقال نادي الأسير نقلًا عن المحامي خالد زبارقة، إن "محكمة الاحتلال في بئر السبع، مددت عزل مناصرة، رغم وضعه الصحيّ والنفسيّ الخطير، لمدة أربعة شهور جديدة".

وأفاد المحامي زبارقة، بأنّ الأسير المقدسي أحمد مناصرة (20 عامًا) معزول منذ أكثر من عام، ويحتجز اليوم في زنازين سجن عسقلان.

واعتقل الاحتلال، مناصرة، يوم 12 أكتوبر/ تشرين أول 2015 (كان يبلغ من العمر حينها 13 عامًا) عقب تعرضه لإطلاق نار رفقة ابن عمه حسن (استشهد في ذات اليوم).

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#القدس #الاحتلال #أحمد المناصرة

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