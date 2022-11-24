الأقسام
سياسي
عربي ودولي
محليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
صحة
علوم وتكنولوجيا
غرائب وطرائف
الإسـلام والعـصر
مجتمع
مقالات وآراء
الصحيفة
تواصل معنا
انفوجرافيك
وسـائط
5567
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.42
مقابل الشيكل
يورو
3.56
جنيه مصري
0.14
دينار أردني
4.83
جنيه إسترليني
4.13
حالة الطقس
الخميس
21° - 16°
إحتمالية أمطار خفيفة في الصباح
الجمعة
20° - 15°
السبت
21° - 15°
أوقات الصلاة
الفجر
05:07
الشروق
06:18
الظهر
11:29
العصر
14:21
المغرب
16:40
العشاء
17:50
أحدث الأخبار
نابلس تشيع الشهيدين "حرز الله" و"أبو كشك" وسط هتافات للمقاومة و"العرين"
مباراة الأوروغواي ومنتخب كوريا الجنوبية في مونديال قطر
الاحتلال يمدد عزل الأسير المقدسي مناصرة 4 أشهر
إعلاميون ومهتمون يوصون بضرورة الإسناد الإعلامي للحالة الثورية في الضفة
سويسرا تهزم الكاميرون بهدفٍ وحيد في كأس العالم 2022
أمن السلطة يعتقل نجل النائب عمر عبد الرازق في سلفيت
الأكثر قراءة
رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار لشهر 11/2022
بث مباشر لأجواء افتتاح مونديال قطر 2022
الداخلية توضح آخر التطورات في التحقيق بحريق جباليا
الكشف عن نتائج تحقيق "حريق جباليا"
بث مباشر مباراة كندا وبلجيكا
بشرى سارة لأندية الدوري في غزة
آخر الأخبار
نابلس تشيع الشهيدين "حرز الله" و"أبو كشك" وسط هتافات للمقاومة و"العرين"
مباراة الأوروغواي ومنتخب كوريا الجنوبية في مونديال قطر
الاحتلال يمدد عزل الأسير المقدسي مناصرة 4 أشهر
إعلاميون ومهتمون يوصون بضرورة الإسناد الإعلامي للحالة الثورية في الضفة
سويسرا تهزم الكاميرون بهدفٍ وحيد في كأس العالم 2022
أمن السلطة يعتقل نجل النائب عمر عبد الرازق في سلفيت
مطلوب مهندس زراعي للعمل في جمعية الزكاة الإسلامية
مباراة سويسرا والكاميرون في مونديال قطر 2022
فتوى.. هل يجوز تشغيل القرآن في البيت سواء كنت مستمع له أو لا؟
البرلمان اللبناني يخفق لمرة سابعة في انتخاب رئيس للجمهورية
ملخص اليوم
الرئيسية
رياضة
تفاصيل الخبر
بث مباشر
مباراة الأوروغواي ومنتخب كوريا الجنوبية في مونديال قطر
24 نوفمبر 2022 . الساعة 14:41 بتوقيت القدس
بث مباشر مباراة الأوروغواي ومنتخب كوريا الجنوبية
اقرأ أيضا:
مواعيد مباريات اليوم الخميس في كأس العالم والقنوات الناقلة.. بتوقيت دولتك
المصدر / فلسطين أون لاين
#بث مباشر
#مونديال قطر
#بث مباشر مونديال قطر
#بث مباشر كأس العالم
#مباراة الأوروغواي وكوريا الجنوبية
#الأوروغواي وكوريا الجنوبية
#بث مباشر الأوروغواي وكوريا الجنوبية
تعليق عبر الفيس بوك
متعلقات
مباراة قطر والإكوادور في افتتاح فعاليات مونديال قطر 2022
مونديال الأوروغواي 1930: باخرتان وأسلحة وذراع مبتورة
مونديال الأوروغواي 1930.. النتائج الكاملة
الأكثر قراءة
جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر
رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار لشهر 11/2022
أبرز هدافي نسخ كأس العالم السابقة.. هل عاصرت أي منهم؟
بث مباشر لأجواء افتتاح مونديال قطر 2022
الداخلية توضح آخر التطورات في التحقيق بحريق جباليا
عاجل