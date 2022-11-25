محمد إسماعيل

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-11 في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة.. تستمر اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، والتي بدأت يوم الأحد بتاريخ 20 نوفمبر وتستمر حتى يوم الاثنين 18 ديسمبر المقبل.

وتقام اليوم الجمعة 4 مباريات ضمن منافسات المجموعة الأولى والثانية من دور المجموعات، بين كلا من منتخب ويلز ضد منتخب إيران في المباراة الأولى ومنتخب هولندا ضد منتخب الإكوادور في الثانية، ومنتخب قطر ضد منتخب السنغال في الثالثة، ويختتم يوم الجمعة بالمباراة الأخيرة بين منتخب إنجلترا ومنتخب الولايات الإمريكية.

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة كأس العالم 2022 في قطر

ويلز × إيران

تفتتح مباريات اليوم الجمعة 25/11/2022، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كاس العالم 2022 في قطر، بالمباراة الأولى بين منتخب ويلز ضد منتخب إيران، في تمام الساعة 01:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 12:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 11:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد ملعب أحمد بن علي.

قطر × السنغال

وتنطلق المباراة الثانية، ضمن الجولة الثانية بين منتخب قطر ومنتخب السنغال، في تمام الساعة 04:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 03:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 02:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على استاد خلفية.

هولندا × الإكوادور

وتجمع المباراة الثالثة في الجول الثانية لهذا اليوم الجمعة بين منتخب هولندا ومنتخب الإكوادور، في تمام الساعة 07:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 06:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 05:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد الثمامة، ضمن المجموعة منافسات المجموعة الأولى.

إنجلترا × الولايات المتحدة الأمريكية

وتختتم مباريات اليوم الجمعة 2022 بمواجهة منتخب إنجلترا ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على استاد البيت، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثانية في مباريات كأس العالم 2022.

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القنوات الناقلة لمباريات يوم الجمعة في بطولة كأس العالم 2022 في قطر

القناة الناقلة لمباراة ويلز وإيران

تذاع مباراة المنتخب ويلز ضد منتخب إيران على قناة بي إن سبورتس ماكس 1، بتعليق علي محمد علي.

القناة الناقلة لمباراة قطر والسنغال

تذاع المباراة الثانية من مباريات اليوم الجمعة والتي تجمع منتخب قطر ومنتخب السنغال، على قناة بي إن سبورتس ماكس 2، وقناة الكأس اكسترا 1و2، وبتعليق حسن العيدروس.

القناة الناقلة لمباراة هولندا والإكوادور

وتذاع المباراة الثالثة في الجولة الثانية لهذا اليوم بين منتخب هولندا ومنتخب الإكوادور، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1، وقناة الكأس اكسترا 1و2، وبتعليق عامر الخوذيري.

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية

وتختتم قناة بي إن سبورتس ماكس 2، ببث المباراة الأخيرة لمباريات الجمعة بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأمريكي، بتعليق التونسي عصام الشوالي.





المصدر / فلسطين أون لاين