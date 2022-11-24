مطلوب مهندس زراعي للعمل في جمعية الزكاة الإسلامية

تعلن جمعية الزكاة الإسلامية / لجنة زكاة غزة عن حاجتها لشغل وظيفة مهندس زراعي وذلك ضمن مشروع "دعم السيادة على الغذاء لسكان قطاع غزة من خلال الزراعة المحمية منخفضة الارتفاع على القرب من المناطق المقيدة الوصول" والممول من قبل مؤسسة هيومن أبيل بريطانيا -مكتب فلسطين.

شروط ومتطلبات الوظيفة:

- درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية تخصص إنتاج نباتي ووقاية.

- خبرة في الإنتاج النباتي والوقاية لا تقل عن 3 سنوات.

- خبرة سابقة في العمل مع مؤسسات المجتمع المدني.

- خبرة سابقة في مجال العطاءات وإعداد جداول الكميات واجراء المشتريات.

- القدرة على تقديم خدمة الإرشاد والتدريب للمزارعين.

- القدرة على استخدام برامج الحاسوب.

- القدرة على متابعة العمل الميداني وكتابة التقارير باللغتين العربية والانجليزية.

- العمل بروح الفريق وتحمل ضغط العمل.

- مهارات عالية في الاتصال والتواصل.

- يفضل أن يكون من فئة الشباب.

المهام والمسئوليات:

- تقديم الدعم الفني المطلوب لتنفيذ الأنشطة ذات العلاقة بمهام العمل، والعمل مع الفريق لتقديم خطط عمل واضحة.

- القيام بزيارات ميدانية للمرشحين من الاستفادة وفحص مدى الملائمة للمشروع.

- القيام باجتماعات مع المستفيدين لدراسة احتياجاتهم وترتيبها حسب الأولويات وتقديم التدريب اللازم.

- المشاركة في اعداد جداول الكميات للمرشحين.

- الإشراف على عملية التشتيل للبذور داخل المشتل.

- المتابعة اليومية لتنفيذ أعمال المشروع في المناطق المستهدفة.

- ارشفة وحفظ جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالعمل حسب الاصول.

- عمل تقارير دورية حول سير وتقدم العمل.

- القيام بأية مهام أخرى وفقا لتقديرات واحتياج إدارة المشروع.

آلية التقديم:

- على كل من يجد في نفسه القدرة والكفاءة إرسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي ضمن عنوان الرسالة على العنوان الالكتروني التالي:

[email protected]

- آخر موعد لاستقبال الطلبات هو نهاية دوام يوم الاحد الساعة 2.00 ظهرا الموافق 27/11/2022