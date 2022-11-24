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فتوى.. هل يجوز تشغيل القرآن في البيت سواء كنت مستمع له أو لا؟

24 نوفمبر 2022 . الساعة 13:36 بتوقيت القدس
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س/ هل يجوز تشغيل القرآن في البيت سواء كنت مستمع له أو منشغل عنه؟

ج/ نعم يجوز، بل هو مما يحفظ البيتَ من الشياطين بإذن الله.

⬅️ وأما قولُ الله تعالي (وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) فقد قال الإمامُ أحمد رحمه الله عنها:" أجمَعَوا على أنَّ هذه الآية في الصلاة.

👈 أي أن: الأمر بالإنصات وعدم جواز الانشغال بغير القرآن المقصود به القرآن الذي في يقرأه الإمام في الصلاة

👈 فهي نحو قول الرسول ﷺ في حق الإمام: (وإذا قرأ فأنصتوا) رواه البخاري ومسلم أي: وإذا قرأ الإمام في الصلاة فأنصتوا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الإسلام والعصر #فتوى #تشغيل القرآن #تشغيل القرآن في البيت #الانشغال عن سماع القرآن

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