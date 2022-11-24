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بالفيديو مشاهد مرعبة للأمطار الغزيرة التي اجتاحت السعودية

24 نوفمبر 2022 . الساعة 13:00 بتوقيت القدس
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تعليق الدراسة ورحلات جوية وغلق أنفاق إثر أمطار غزيرة بالسعودية

أعلنت السعودية، الخميس، تعليق الدراسة ورحلات جوية بجدة (غرب)، وإغلاق عدد من الطرق والأنفاق في مكة المكرمة، نتيجة أمطار غزيرة تشهدها البلاد.

وأعلنت إدارة التعليم في جدة في بيان، تعليق الدراسة بجميع مدارس المدينة "نظرًا للحالة المطرية وحفاظًا على سلامة الطلاب".

من جانبها، أعلنت جامعة الملك عبد العزيز بجدة، في بيان، "تعليق الدراسة بسبب الحالة المطرية".

وأعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، عبر حسابه في تويتر "تأخُّر إقلاع بعض الرحلات الجوية نظرًا للظروف الجوية".

بدورها، قررت إمارة مكة المكرمة "إغلاق طريق رئيسي في جدة بسبب السيول.

وأعلنت الإمارة عبر حسابها في تويتر "إغلاق عدد من الأنفاق المرورية"، ودعت "لتجنب" أنفاق أخرى.

ونقلت الوكالة الرسمية السعودية عن الأرصاد الجوية تحذيرها من "هطول أمطار رعدية غزيرة مسبوقة برياح نشطة"، على عدة مناطق بالبلاد منها مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبثّت قناة الإخبارية الرسمية السعودية، مقطع فيديو يظهر تجمع كميات كبيرة من المياه في شوارع جدة، وسط استمرار هطول غزير للأمطار.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#السعودية #أمطار غزيرة في السعودية #تعليق الدراسة في السعودية

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