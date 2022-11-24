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"هنية": الدكتور الشهيد عبد الله عزام كان رجل الدعوة وصاحب همة

24 نوفمبر 2022 . الساعة 11:02 بتوقيت القدس
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أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، بمناقب الشيخ المجاهد الداعية الشهيد عبد الله عزام، مؤكدا أنه كان رجل الدعوة وصاحب الهمة.

وقال هنية في كلمة مصورة، خلال المؤتمر العلمي الدولي الخامس "شهيد الأمة الدكتور عبد الله عزام"، الذي نظمته رابطة علماء فلسطين، اليوم الخميس في فندق الكومودور، بمدينة غزة، إن الشهيد عبد الله عزام من العلماء العاملين، والعلماء الأئمة الذين يهدون الناس بأمر الله.

وأكد أن فلسطينية الشيخ عبد الله عزام، من السيلة الحارثية قضاء جنين القسام المنتمية لثورته، وينتمي لثورة حاضر هذه المدينة المقاومة للاحتلال.

وأضاف أن الشهيد عبد الله عزام من أوائل الذين حملوا البندقية وقاتلوا في أرض فلسطين وأسسوا قواعد الشيوخ التي كان لها مساهمة مباشرة في عمليات الجهاد والمقاومة مع قواعد المقاومين والثوار.

وشدد رئيس المكتب السياسي لحماس أن الشهيد عبد الله عزام، حمل السلاح والبندقية وحينما ضاقت به الأرض وأغلقت الحدود، فتوجه لساحة جهاد جديدة.

وأكد أن المجاهد عبد الله عزام كان من الرجال القدوات لهذا الجيل الجديد الذي سار على دربه.

ونوه هنية إلى أن جناح حماس العسكري في بداياته أطلق على مجموعاته اسم الشهيد عبد الله عزام وفاءً لقدر الشهيد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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