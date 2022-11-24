أبو زهري: اقتحام المستوطنين للأقصى استفزاز لمشاعر شعبنا وأمتنا

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، د. سامي أبو زهري إن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى يمثل استفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

وقال في تغريدة له على تويتر اليوم الخميس :"إن من يتجرأ على الأقصى بهذه الطريقة عليه أن ينتظر الكثير من شعبنا ثأراً لمقدساتنا".

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

وأطلقت دعوات مقدسية لتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى والمشاركة في الفجر العظيم، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال التي تسعى إلى تهويد القدس والأقصى.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين