أحكام متفاوتة بالسجن لأربعة من معتقلي "هبة الكرامة" في الداخل المحتل

فرضت محكمة الاحتلال المركزية في حيفا، اليوم الخميس، على أربعة من معتقلي الهبة الشعبية في أيار/ مايو 2022، من طمرة، وهُم: محمد أبو الهيجاء ومحمد أبو رومي وبهاء أبو الهيجاء الحبس لمدة 7 أعوام، وإبراهيم مريح الحبس لمدة 5 أعوام.

وقال زيد مريح، والد المعتقل إبراهيم مريح، إن "القرار ينم عن ظلم وعنصرية وإجحاف تمارسه الدولة ضدنا. يريدون الانتقام من العرب في الداخل الفلسطيني، وإخراسهم وتلقينهم درسا بالسكوت والصمت حتى لا تكون لنا هوية. يريدون من خلال هذه القرارات العنصرية إدراجنا ضمن المرتبة العاشرة كمواطنين، فالمتابع لقرارات القضاء ضد المواطنين اليهود الذين ارتكبوا جرائم في أيار/ مايو 2021 ضد العرب يدرك أنها قرارات سهلة وهزلية مقارنة مع القرارات التي أصدرتها المحاكم ضد الشبان العرب، ويرى العنصرية المجحفة تتجلى في أوضح صورة لها".

وكانت الجلسة الأخيرة قد عقدت، يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في محكمة الاحتلال المركزية بحيفا، وطالبت "النيابة العامة" بفرض عقوبة الحبس الفعلي لمدة تتراوح بين 7 و10 أعوام ضد الشبان.

ولغاية اليوم يخضع شابان آخران لشروط مقيدة في إطار الحبس المنزلي، وهما أحمد مريح، ومصطفى عواد.

ومن أبرز التهم التي نُسبت ضد المعتقلين "تنفيذ عمل إرهابي مقصود على خلفية قومية ومعاداة اليهود".

يذكر أن شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي في الداخل المحتل على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.

المصدر / عرب 48