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مباراة سويسرا والكاميرون في مونديال قطر 2022
24 نوفمبر 2022 . الساعة 10:54 بتوقيت القدس
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المصدر / فلسطين أون لاين
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