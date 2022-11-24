فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة مستوطن بعملية دهس في بئر السبع

مباراة سويسرا والكاميرون في مونديال قطر 2022

أحكام متفاوتة بالسجن لأربعة من معتقلي "هبة الكرامة" في الداخل المحتل

مختصون: إزالة الاحتلال مئذنة مسجد قلعة القدس تهويد وطمس للمعالم الإسلامية

للمرة الثانية.. الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء في كفر قاسم

علم فلسطين يزاحم أعلام الدول المشاركة في مونديال قطر

في القدس.. انتهاكات وجرائم لا تحصى تدفع إلى مزيد من العمليات الفدائية

لياو النجم الجديد للبرتغال مع أفول بريق رونالدو

منذ استحواذ ماسك عليها.. "تويتر" تخسر 50% من معلنيها

أبو القيعان: الاحتلال يستأنف حفرياته في "أم الحيران" لإقامة مستوطنة على أراضيها

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بث مباشر مباراة سويسرا والكاميرون في مونديال قطر 2022

24 نوفمبر 2022 . الساعة 10:54 بتوقيت القدس
...

اقرأ أيضا: مواعيد مباريات اليوم الخميس في كأس العالم والقنوات الناقلة.. بتوقيت دولتك

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#بث مباشر #مونديال قطر #مونديال قطر 2022 #سويسرا والكاميرون #مباراة سويسرا والكاميرون #بث مباشر مباراة سويسرا والكاميرون #مباشر سويسرا والكاميرون #بث مباشر مونديال قطر #بث مباشر كأس العالم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة