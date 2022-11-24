حملة اعتقالات بالضفة الغربية وفرض إغلاق على جنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات جديدة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تزامناً مع فرض إغلاق شامل على محافظة جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً من قرية الرشايدة شرق بيت لحم، وهو الشاب توفيق محمد رشايدة (30 عاماً)، وذلك بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة عزون شرق قلقيلية، وهو عائد عزام سليم في العشرينيات من عمره، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وطالت الاعتقالات أحمد غالب جودة من مخيم قدورة، والفتى قصي أبو نعيم، وعبد الكريم أبو نعيم، وموسى صابر أبو عليا، وكرم مهتدي أبو عليا من المغير شرق رام الله.

وفي بلدة بيت ريما غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال وسام ساهر الريماوي ومصطفى عبد الفتاح جبر، وذلك بعد مداهمة البلدة.

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واعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من الخليل، وهما أمجد أحمد سهلب من خربة قلقس، والأسير المحرر خطاب وحيد أبو مارية والأسير المحرر حمزة سمير أبو مارية والجريح حمد أبو عياش من بيت أمر، إضافة إلى اعتقال سائد النمورة من بلدة دورا جنوب الخليل.

وامتدت اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة القدس المحتلة، فقد تم اعتقال المواطنين محمد ربحي عبد اللطيف، ومحمد عبد الحق، من بلدة عناتا شرق المدينة.

في سياق متصل، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقاً شاملاً على مدينة جنين ومخيمها، وأغلقت حاجزي الجلمة وسالم العسكريين حتى إشعار آخر.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز سالم العسكري غرب جنين وحاجز الجلمة شمال المدينة بكلا الاتجاهين، ومنعت حركة البضائع والسلع، وتنقل العمال إلى الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، إلى جانب منع دخول فلسطينيي الـ48 إلى جنين حتى إشعار آخر.

المصدر / فلسطين أون لاين