البرازيل تبدأ رحلة النجمة السادسة بمواجهة فلاهوفيتش ورفاقه

تبدأ البرازيل رحلتها نحو النجمة السادسة واللقب الأول منذ 2002 باختبار حقيقي اليوم بمواجهة دوشان فلاهوفيتش ورفاقه في المنتخب الصربي، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لمونديال قطر.

وبعد المشوار الرائع الذي حققته في تصفيات أميركا الجنوبية التي أنهتها في الصدارة بـ14 فوزاً وثلاثة تعادلات من دون أي هزيمة، تبدو البرازيل من أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب لاسيما في تألق معظم نجومها على رأسهم نيمار، فينيسيوس جونيور ورودريغو.

ووضع المدرّب تيتي فريقه على السكة الصحيحة ونفض عنه غبار الهزيمة التاريخية أمام المانيا 1-7 في نصف نهائي مونديال 2014، من خلال قيادته الى التتويج بكوبا اميركا عام 2019 ثم بخوض تصفيات اميركا الجنوبية من دون أي هزيمة، إضافة للوصول الى نهائي كوبا أميركا 2021 حيث خسر أمام غريمه الأرجنتيني صفر-1.

ومنذ السقوط أمام ليونيل ميسي ورفاقه في 10 تموز/يوليو 2021، لم يذق رجال تيتي الهزيمة في 15 مباراة متتالية، آخرها أربع تحضيرية للنهائيات خرجوا منها جميعها بانتصار على منتخبات مشاركة في المونديال القطري هي كوريا الجنوبية (5-1)، اليابان (1-صفر)، غانا (3-صفر) وأخيراً تونس (5-1).

رقصة لعشرة أهداف

ولإظهار حجم الثقة البرازيلية في هذا المونديال، كشف مهاجم برشلونة الإسباني رافينيا الإثنين أن اللاعبين حضّروا الرقصات الاحتفالية، قائلاً "في الحقيقة، لدينا حتى الآن رقصات (احتفالية) لعشرة أهداف. لدينا ربما 10 رقصات محضّرة لكل مباراة. واحدة للهدف الأول، أخرى للثاني وواحدة للثالث... إذ سجلنا أكثر من 10 أهداف، سيكون علينا أن نكون خلاقين".

لكن قوة البرازيل ليست محصورة بالهجوم، إذ تتمتع جميع الخطوط بالخبرة بدءاً من الحارس أليسون بيكر، وقطبي قلب الدفاع تياغو سيلفا وماركينيوس، مروراً بخط الوسط بوجود كازيميرو.

سويسرا × الكاميرون

وبعدما أخرجت فرنسا بطلة العالم من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا صيف 2021 ثم تسبّبها بغياب إيطاليا عن نهائيات كأس العالم بعدما تفوّقت عليها في التصفيات الأوروبية، تأمل سويسرا بمواصلة مفاجآتها، لكن مهمة الوصول الى ثمن النهائي للمرة الثالثة توالياً لن تكون سهلة، بدءاً من الاختبار الأول اليوم على ستاد الجنوب ضد الكاميرون.

تسلّم السويسري الدولي سابقاً مراد ياكين مهمة الاشراف على تدريب المنتخب خلفاً لفلاديمير بيتكوفيتش واعتمد كرة هجومية أكثر من سلفه وبات المنتخب اكثر صلابة، بدليل عدم خسارته أي من مبارياته الثماني في تصفيات كأس العالم على الرغم من اصابات عدة في صفوفه وفي مجموعة ضمت إيطاليا بطلة أوروبا الاخيرة.

بالنسبة للكاميرون التي حلت ثالثة في كأس الامم الإفريقية التي استضافتها مطلع العام الحالي، فتضم في صفوفها بعض النجوم الذين يتألقون في صفوف الاندية الاوروبية أبرزهم حارس مرمى إنتر الإيطالي أندريه أونانا، ولاعب وسط نابولي أندريه فرانك زامبو-أنغيسا بالاضافة الى إريك مكسيم تشوبو-موتينغ الذي يتألق في صفوف بايرن ميونيخ الالماني في الاونة الاخيرة وزميله في خط المقدمة فنسان أبوبكر مع النصر السعودي.

المصدر / أ ف ب