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والفرج مصاب بعظمة الساق

الشهراني خضع لجراحة ناجحة في الرياض

24 نوفمبر 2022 . الساعة 09:27 بتوقيت القدس
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الشهراني خضع لجراحة ناجحة في الرياض والفرج مصاب بعظمة الساق

خضع الظهير الأيسر السعودي ياسر الشهراني لجراحة ناجحة في الرياض، بعد تعرّضه لإصابة قوية خلال الفوز التاريخي لبلاده على الأرجنتين 2-1 الثلاثاء في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بحسب ما أعلن منتخب "الصقور الخضر" أمس.

وكتب المنتخب في صفحته الرسمية على تويتر ان الشهراني أجرى "عملية جراحية ناجحة في غدة البنكرياس مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني بمتابعة من الجهاز الطبي بالمنتخب".

وكان الشهراني غادر صباح أمس، مدينة حمد الطبية بالدوحة، بعد نقله بالإخلاء الطبي الى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، بعد خضوعه لفحوص اثر "تعرّضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن".

وتعرّض الشهراني لاصطدام قوي مع زميله حارس المرمى محمد العويس، في كرة مشتركة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني على استاد لوسيل الذي غصّ بأكثر من 88 ألف متفرج.

وطمأن الشهراني مشجعي المنتخب بمقطع فيديو من المستشفى "أحببت أن أطمأنكم بأن أموري جيدة.. دعواتكم لي.. وجمهور المنتخب السعودي يستحق الفوز".

وقدّم لاعب الهلال البالغ 30 عاماً أداء بطولياً مع رفاقه، إذ قلبوا في الشوط الثاني تأخرهم بالهدف المبكر للنجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء، إلى انتصار تاريخي هو الأول لمنتخب آسيوي على الأرجنتين في كأس العالم، بفضل هدفي صالح الشهري وسالم الدوسري.

من جهة أخرى، كشفت الفحوص الطبية التي أجريت للاعب الوسط سلمان الفرج "عن وجود إصابة في عظمة الساق" بحسب ما أضاف الاتحاد السعودي.

الفرج الذي يُعدّ من نقاط الارتكاز الرئيسة في تشكيلة المدرب الفرنسي هيرفيه رونار، كان قد خرج بين الشوطين بسبب الاصابة ولعب بدلاً منه نواف العابد.

المصدر / أ ف ب
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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