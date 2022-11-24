محمد إسماعيل

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم والقنوات الناقلة بتوقيت دولتك.. يشهد الجولة الخامسة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، اليوم الخميس 24/11، 4 مباريات أخرى، ضمن منافسات المجموعتين السابعة والثامنة.

وينتظر عشاق بطولة كأس العالم 2022، أربع مباريات الخميس، ضمن مونديال قطر 2022 بين ثمانية منتخبات البرازيل وصربيا، والبرتغال وغانا، الأوروغواي وكوريا الجنوبية، وسويسرا والكاميرون، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة السابعة والثامنة من هذه البطولة الممتعة.

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وتكون البداية بالمباراة الأولى ضمن المجموعة السابعة من دور المجموعات كأس العالم 2022، بين منتخب البرازيل ضد منتخب صربيا الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على إستاد لوسيل، والقنوات الناقلة للمباراة الكأس اكسترا 2،1 وبي إن سبورتس 2 مكس.

وأما المباراة الثانية في هذا اليوم وهي الأولى ضمن المجموعة الثامنة وتجمع بين منتخب البرتغال ضد منتخب غانا الساعة 07:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 06:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 05:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على إستاد 974، والقنوات الناقلة للمباراة الكأس اكسترا 2،1 وبي إن سبورتس 1 مكس.

المباراة الثالثة والثانية ضمن المجموعة الثامنة ويواجه منتخب الأوروغواي ضد منخب كوريا الجنوبية، الساعة 04:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 03:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 02:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على إستاد المدينة التعليمية، والقنوات الناقلة للمباراة الكأس اكسترا 2،1 وبي إن سبورتس 2 مكس.

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وتختتم مباريات الخميس كأس العالم 2022، بمواجهة منتخب سويسرا ضد منتخب الكاميرون الساعة 01:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 12:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 11:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على إستاد الجنوب، ضمن منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2022، والقنوات الناقلة للمباراة الكأس اكسترا 2،1 وبي إن سبورتس 1 مكس.





المصدر / فلسطين أون لاين