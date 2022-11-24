فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم والقنوات الناقلة.. بتوقيت دولتك

فوز السعودية على الأرجنتين في المونديال يوحّد العرب

الرجوب ونكران تاريخ النجوم الكبيرة

عليان: دور السلطة في المطالبة باسترداد جثامين الشهداء غائب

دور الوكالة اليهودية في الاستيطان والتهويد

في القدس.. انتهاكات وجرائم لا تحصى تدفع إلى مزيد من العمليات الفدائية

نتنياهو.. حكومة في مهب الريح!

29 عامًا على استشهاد أسطورة المقاومة عماد عقل

القدس تنتصر لكل فلسطين

بوساطة سلطة رام الله.. الاحتلال يتسلّم جثة درزي احتجزته المقاومة في جنين

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

عليان: دور السلطة في المطالبة باسترداد جثامين الشهداء غائب

24 نوفمبر 2022 . الساعة 09:01 بتوقيت القدس
...
وقفة احتجاجية على احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء
القدس المحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:

أكد الناطق باسم أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، محمد عليان، أن دور السلطة في المطالبة بجثامين الشهداء باهت وغير موجود، فقد غابت الدبلوماسية الفلسطينية عن تحريك الملف.

وقال عليان لصحيفة "فلسطين": "لا توجد أي خطوات عملية على الأرض من السلطة"، لافتًا إلى أن ما تسمى "القيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي، لم تفعّل الملف دوليًا، على الرغم من امتلاكها عشرات السفارات والقنصليات حول العالم".

وبيّن أن ما يحدث دوليًا جهود أفراد ومؤسسات غير رسمية فقط، ولكن قمة الهرم السياسي غائبة.

من جانبه، أكد منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء حسين الشجاعية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز 117 شهيدًا في الثلاجات، منذ عودة سياسة الاحتجاز في عام ٢٠١٥، منهم ١٢ طفلاً، و٩ أسرى، وشهيدتان.

اقرأ أيضا: جثامين الشهداء.. اغتيال واختطاف وجريمة مكتملة الأركان

وقال الشجاعية لـ"فلسطين" إن سلطات الاحلتال تحتجز 256 شهيدا في مقابر الأرقام منذ سنوات.

وأضاف: مواصلة الاحتلال حجز جثماني الشهداء سواء في الثلاجات أو مقابر الأرقام تعد عقابا جماعيا ينفذ ضد أهالي الشهداء، وممارسة ضغط نفسي عليهم".

ومقابر الأرقام هي مدافن بسيطة محاطة بالحجارة دون شواهد، ومثبت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما وليس اسم صاحب الجثمان.

وكشفت وسائل إعلام في السنوات الأخيرة عن وجود 4 مقابر أرقام للشهداء الفلسطينيين.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#جثامين الشهداء #محمد عليان #أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم #الشهداء المحتجزة جثامينهم #عليان #المحامي محمد عليان #دور السلطة في ملف جثامين الشهداء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة