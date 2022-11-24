عليان: دور السلطة في المطالبة باسترداد جثامين الشهداء غائب

القدس المحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:

أكد الناطق باسم أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، محمد عليان، أن دور السلطة في المطالبة بجثامين الشهداء باهت وغير موجود، فقد غابت الدبلوماسية الفلسطينية عن تحريك الملف.

وقال عليان لصحيفة "فلسطين": "لا توجد أي خطوات عملية على الأرض من السلطة"، لافتًا إلى أن ما تسمى "القيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي، لم تفعّل الملف دوليًا، على الرغم من امتلاكها عشرات السفارات والقنصليات حول العالم".

وبيّن أن ما يحدث دوليًا جهود أفراد ومؤسسات غير رسمية فقط، ولكن قمة الهرم السياسي غائبة.

من جانبه، أكد منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء حسين الشجاعية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز 117 شهيدًا في الثلاجات، منذ عودة سياسة الاحتجاز في عام ٢٠١٥، منهم ١٢ طفلاً، و٩ أسرى، وشهيدتان.



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وقال الشجاعية لـ"فلسطين" إن سلطات الاحلتال تحتجز 256 شهيدا في مقابر الأرقام منذ سنوات.

وأضاف: مواصلة الاحتلال حجز جثماني الشهداء سواء في الثلاجات أو مقابر الأرقام تعد عقابا جماعيا ينفذ ضد أهالي الشهداء، وممارسة ضغط نفسي عليهم".

ومقابر الأرقام هي مدافن بسيطة محاطة بالحجارة دون شواهد، ومثبت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما وليس اسم صاحب الجثمان.

وكشفت وسائل إعلام في السنوات الأخيرة عن وجود 4 مقابر أرقام للشهداء الفلسطينيين.