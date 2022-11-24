الطقس: منخفض جوي ماطر وانخفاض على درجات الحرارة

تتأثر البلاد وأجزاء كبيرة من بلاد الشام اعتبارا من، اليوم الخميس، بمنخفض جوي متوسط إلى جيد، من حيث القوة والفعالية مصحوب بجبهة هوائية باردة.

تأثير هذا المنخفض الجوي الذي سيصل إلى البلاد قادما من جنوب إيطاليا وصولا إلى جنوب اليونان ثم نحو جزيرة قبرص يبدأ يوم الخميس خاصة في ساعات المساء منه، على أن يستمر حتى، يوم السبت، حاملا معه الأجواء الباردة والماطرة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وتسود أجواء ماطرة يوم الجمعة لتصبح الحرارة دون المعدلات السنوية بأكثر من 5 درجات مئوية، حيث تتراوح الحرارة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة في البلاد بين 12 و15 درجة مئوية فقط لا غير.

ويكون الجو غائما وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط زخات من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

أما يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على الأجواء خاصة في الفترة الصباحية. ويبقى الجو باردا وماطرا في الفترة الصباحية حتى الظهيرة.

ومع فترة الظهيرة من المتوقع أن تضعف فرصة الأمطار بشكل تدريجي ويبقى الجو باردا. مع الليل يتوقف سقوط الأمطار تماما وتبقى الأجواء باردة.

وفي يوم الأحد، يستقر الجو على هيئته الباردة. ويبقى الجو غائما جزئيا نهارا. وتكون الحرارة دون المعدلات السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية.

المصدر / فلسطين أون لاين