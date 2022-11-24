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تعيين فلسطيني مقيماً للحكام في مونديال قطر

24 نوفمبر 2022 . الساعة 03:33 بتوقيت القدس
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الدكتور كمال الناجي
الدوحة/ مؤمن الكحلوت:

بات الدكتور كمال الناجي أول فلسطيني سيكون مقيما للحكام في بطولة كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر حاليا.

 وستوكل بعض المباريات للحكم الدولي السابق في الدور الثاني من المسابقة الأكبر على مستوى العالم، وهو ما يعتبر انجاز تاريخي لفلسطين.

ويعتبر الناجي علماً فلسطينيًا وعربيا وعالميا في مجال التحكيم، حيث كان من أبرز الحكام العرب في ثمانينيات القرن الماضي، وكانت له صولات تحكيمية وعربية ودولية قادها بكل براعة واقتدار، كما يعتبر أحد أبرز مقيمي الحكام التابعين للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا ".

وتنحدر أصول الناجي من مدينة الخليل المحتلة، ويعيش حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تكليفه رسميا بالتواجد في الحدث العالمي في الدوحة، نظرا لقيمته الكبيرة في عالم التحكيم.

وسيتم تكليف الناجي بالتقييم على أفضل حكام العالم حاليا، وهو ما سيضيف له الكثير على الصعيد الشخصي والعلمي.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كأس العالم #الناجي

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