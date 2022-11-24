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ارتفاع طفيف على أسعار النفط

24 نوفمبر 2022 . الساعة 03:40 بتوقيت القدس
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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، بعد أن طغت بيانات أظهرت تراجعا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي على مخاوف من انخفاض طلب الصين على الوقود في غمرة تشديد قيود كوفيد-19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو0.3 % إلى 88.63 دولار للبرميل الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو0.3 % إلى 81.20 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود كلا الخامين القياسيين بنحو 1% يوم الثلاثاء بعد أن عززت الإمارات والكويت والعراق والجزائر تصريحات أدلى بها وزير الطاقة السعودي وقال فيها إن مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها لا تفكر في زيادة إنتاج النفط. وتجتمع أوبك + لمراجعة الإنتاج في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام الأمريكي نحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني وذلك حسبما قالت مصادر السوق.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجعا قدره 1.1 مليون برميل في المتوسط في مخزونات الخام.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الكويت #أوبك #الإمارات #ارتفاع أسعار النفط #الوسيط الأمريكي

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