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لاعبان في الدرجة الممتازة يتعرضان للإصابة بنزيف في العين وكسر بالفك

24 نوفمبر 2022 . الساعة 03:26 بتوقيت القدس
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اللاعب عيد العكاوي مستحوذ على الكرة
غزة / مؤمن الكحلوت:

تعرض اللاعبان عيد العكاوي مهاجم فريق خدمات النصيرات، وخالد عبيد حارس مرمى فريق نادي الهلال، للإصابة خلال مباراتي فريقيهما أمام اتحاد بيت حانون وغزة الرياضي، في الجولة "11" من بطولة الدوري الممتاز.

وأصيب العكاوي بنزيف وردة في العين، حسب التشخيص الذي أجراه اللاعب في المستشفى، وبات بحاجة للعلاج، لعودة العين لطبيعتها.

من جهته أصيب الحارس عبيد بكسر في الفك، خلال اشتراكه مع أحد اللاعبين في مباراة فريقه، ويُعاني اللاعب من ألام شديدة، وسيخضع للعلاج خلال الفترة القادمة.

وسيخلد كلا اللاعبين للراحة خلال الفترة القادمة، ويحتاجان لفترة طويلة، قبل العودة للتدريبات مُجدداً.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#إصابة #عبيد #العكاوي

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