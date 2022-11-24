لاعبان في الدرجة الممتازة يتعرضان للإصابة بنزيف في العين وكسر بالفك

غزة / مؤمن الكحلوت:

تعرض اللاعبان عيد العكاوي مهاجم فريق خدمات النصيرات، وخالد عبيد حارس مرمى فريق نادي الهلال، للإصابة خلال مباراتي فريقيهما أمام اتحاد بيت حانون وغزة الرياضي، في الجولة "11" من بطولة الدوري الممتاز.

وأصيب العكاوي بنزيف وردة في العين، حسب التشخيص الذي أجراه اللاعب في المستشفى، وبات بحاجة للعلاج، لعودة العين لطبيعتها.

من جهته أصيب الحارس عبيد بكسر في الفك، خلال اشتراكه مع أحد اللاعبين في مباراة فريقه، ويُعاني اللاعب من ألام شديدة، وسيخضع للعلاج خلال الفترة القادمة.

وسيخلد كلا اللاعبين للراحة خلال الفترة القادمة، ويحتاجان لفترة طويلة، قبل العودة للتدريبات مُجدداً.