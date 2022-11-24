فتاة تطلب من المحكمة السماح لها بمشاهدة عملية إعدام والدها

طلبت فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا من المحكمة الفيدرالية السماح لها بمشاهدة عملية إعدام والدها عن طريق الحقن، على الرغم من قانون ولاية ميسوري الذي يمنع أي شخص دون سن 21 عامًا من مشاهدة تنفيذ مثل هذه العمليات.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ حكم الإعدام في كيفن جونسون الإعدام في 29 نوفمبر لقتله ضابط الشرطة ويليام ماكينتي كيركوود بولاية ميسوري في عام 2005. ولدى محاميي جونسون طعون معلقة تسعى لإنقاذ حياته.

وقد طلب المتهم من ابنته خوري رامي حضور الإعدام، وهي تريد ذلك أيضا. وقد قدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، يوم الإثنين، طلبًا طارئًا بهذا الشأن إلى محكمة فيدرالية في مدينة كانساس سيتي. قال المدعي التابع لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي إن قانون منع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا لا يخدم أي غرض يتعلق بالسلامة وينتهك حقوق را

ووصفت رامي، والدها جونسون بأنه "أهم شخص في حياتها". وقالت: "إذا كان والدي يحتضر في المستشفى، كنت سأجلس بجانب سريره وأنا أمسك بيده وأدعو له حتى وفاته، كمصدر دعم له ولي وهذا جزء ضروري من حالة حزني عليه ومن أجل راحة بالي" بحسب تعبيرها.

جونسون، البالغ من العمر 37 عامًا، مسجون منذ أن كانت رامي في الثانية من عمرها. وقال اتحاد الحريات المدنية إن الاثنين تمكنا من بناء روابط قوية من خلال الزيارات والمكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل المكتوبة. في الشهر الماضي، أحضرت ابنها حديث الولادة إلى السجن لمقابلة جده.

وقال محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، أنتوني روثرت، إنه إذا لم تتمكن رامي من حضور الإعدام، فسوف يتسبب ذلك في "ضرر لا يمكن إصلاحه".

"العنصرية لعبت دورًا في قرار طلب عقوبة الإعدام"

في غضون ذلك، قدم محامو جونسون طعونًا لوقف الإعدام. وبرروا طلبهم بقولهم إنهم لا ينكرون جريمته ولكن العنصرية برأيهم لعبت دورًا في قرار طلب عقوبة الإعدام، وفي قرار هيئة المحلفين بالحكم عليه بالموت. إذ أن جونسون مواطن أسود والشرطية التي قتلها كانت بيضاء.

كما طلب محامو جونسون من المحاكم التدخل لأسباب أخرى، بما في ذلك تاريخ إصابته باضطرابات عقلية وصغر سنه حيث كان عمره 19 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.

وقد تجنبت المحاكم بشكل متزايد إصدار أحكام بالإعدام على المجرمين المراهقين منذ أن حظرت المحكمة العليا في عام 2005 إعدام الجناة الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكابهم الجريمة.

المصدر / وكالات