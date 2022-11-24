"هاكرز إيراني" ينشرون فيديو يوثق لحظة عملية التفجير بالقدس المحتلة

نشرت مجموعة هاكرز إيرانية تُطلق على نفسها "عصا موسى"، اليوم الخميس، مقطع فيديو لكاميرات المراقبة لحظة تفجير العبوة الناسفة في مدينة القدس المحتلة صباح اليوم.

ويُظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، لحظة انفجار العبوة الناسفة قرب محطة حافلات على مشارف مدينة القدس المحتلة، والتي أدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين.



شاهد | مجموعة هاكرز إيرانية تطلق على نفسها "عصا موسى" تنشر فيديو من كاميرات المراقبة لعملية تفجير العبوة الناسفة بالقدس المحتلة pic.twitter.com/l6rA1RM9b2 — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 23, 2022

وانفجرت صباح الأربعاء، عبوات ناسفة في عمليتي تفجير مزدوجة وقعتا قرب محطة حافلات إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين