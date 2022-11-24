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بالفيديو أجهزة السلطة تهاجم بالرصاص موكب تشييع شهيد نابلس محمد حرز الله

24 نوفمبر 2022 . الساعة 00:34 بتوقيت القدس
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فلسطين أون لاين

اعتدت أجهزة السلطة، اليوم الخميس، على المشاركين في موكب تشييع الشهيد محمد حرز الله في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن أجهزة السلطة هاجمت جنازة تشييع شهيد مدينة نابلس محمد حرز الله، بالرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة عدد من المشاركين بحالات اختناق.
 

وشارك الآلاف من أبناء شعبنا بنابلس في تشييع الشهيد حرز الله، الذي ارتقى متأثرًا بإصابته، التي أصيب بها قبل أشهر خلال تصديه لقوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة نابلس.


وهتف المشاركون لمجموعات "عرين الأسود"، فيما نددوا باعتراض أجهزة السلطة لموكب التشييع.

وأصيب حرز الله بالرصاص الحي في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة من مدينة نابلس، فجر الرابع والعشرين من شهر تموز الماضي، وخضع لعدة عمليات جراحية في مستشفيات نابلس، قبل أن ينقل إلى مستشفى بيت جالا، ومنه إلى المستشفى الاستشاري في رام الله، إلى أن أعلن عن ارتقائه شهيدا، مساء اليوم، متأثرا بجروح البالغة في الرأس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #نابلس #أجهزة السلطة #عرين الأسود #محمد حرز الله

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