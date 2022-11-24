أجهزة السلطة تهاجم بالرصاص موكب تشييع شهيد نابلس محمد حرز الله

فلسطين أون لاين

اعتدت أجهزة السلطة، اليوم الخميس، على المشاركين في موكب تشييع الشهيد محمد حرز الله في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن أجهزة السلطة هاجمت جنازة تشييع شهيد مدينة نابلس محمد حرز الله، بالرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة عدد من المشاركين بحالات اختناق.



متابعة | لحظة استهداف أجهزة السلطة لموكب تشييع الشاب محمد حرز الله على دوار الشهــداء وسط نابلس pic.twitter.com/BNHjCVjCRk — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 23, 2022

وشارك الآلاف من أبناء شعبنا بنابلس في تشييع الشهيد حرز الله، الذي ارتقى متأثرًا بإصابته، التي أصيب بها قبل أشهر خلال تصديه لقوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة نابلس.



وهتف المشاركون لمجموعات "عرين الأسود"، فيما نددوا باعتراض أجهزة السلطة لموكب التشييع.

شاهد | جانب من هتافات الشباب الثائر لحظة وصول جثمان الشاب محمد حرز الله إلى البلدة القديمة بنابلس قبل قليل pic.twitter.com/T1PyYBtv29 — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 23, 2022

وأصيب حرز الله بالرصاص الحي في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة من مدينة نابلس، فجر الرابع والعشرين من شهر تموز الماضي، وخضع لعدة عمليات جراحية في مستشفيات نابلس، قبل أن ينقل إلى مستشفى بيت جالا، ومنه إلى المستشفى الاستشاري في رام الله، إلى أن أعلن عن ارتقائه شهيدا، مساء اليوم، متأثرا بجروح البالغة في الرأس.

المصدر / فلسطين أون لاين