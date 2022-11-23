نقابة الأطباء بغزة تتهم حركة فتح بعرقلة العملية الانتخابية

اتهمت الأطر النقابية لنقابة أطباء الأسنان في غزة، جهات متنفذة في حركة فتح بالضفة الغربية بعرقلة المسيرة الديموقراطية.

وأكدت النقابة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن حركة فتح تتجاهل قدرة الأطباء على اختيار من يمثلهم، مؤكدةً رفضها لهذه الإجراءات.

وشددت رفضها لإجراءات رئيس السلطة "محمود عاس"، تشكيل مجلسٍ تأسيسّي لنقابة أطباء الأسنان في سنة 2021، مؤكدةً أنه قرار باطل من الناحية القانونية، وأنه يأتي في إطار الأجندات الخاصة.

ودعت النقابة حركة فتح للمنافسة الديمقراطية في الانتخابات، واختيار من يمثلهم ويحمل همومهم في النقابة.

إليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي صادر عن الأطر النقابية لأطباء الأسنان في المحافظات الجنوبية

في خضم التجهيز والسير نحو عمليّة انتخابية ديموقراطيّة ينتخب فيها جموع أطباء الأسنان من يمثّلهم في مجلس نقابي حقيقي ومنتخب، ليحمل همومهم ويمضي قُدمًا من أجل الارتقاء بمهنة طب الأسنان، تفاجأنا ببيانٍ صادرٍ عن حركة فتح يحمل في طيّاته الكثير من الادعاءات الباطلة، ويحاول جاهدا حرف بوصلة الاجماع الفلسطيني الذي يضم كافة الأطر الفلسطينية وتهرب من المشاركة في العملية الانتخابية في النقابة.

وعليه، فإنّنا في الأطر النقابية لأطباء الأسنان نؤكّد على ما يلي:

1 إن قرار تكليف رئيس السلطة الفلسطينية (محمود عباس) تشكيل مجلسٍ تأسيسّي لنقابة أطباء الأسنان في سنة 2021 هو قرار باطلّ قانونيّا، وهوضمن سياسة متبعة وممنهجة تقوم بها جهات متنفذة للسيطرة على الحالة النقابية في فلسطين وإدارتها بأجندات خاصة، وهو مماثل تماما لما قام به رئيس السلطة مؤخرا بحل مجلس نقابة الأطباء في الضفة الغربية.

2 لقد قامت نقابة أطباء الأسنان في المحافظات الجنوبية بدعوة جميع الأطر النقابية للمشاركة في العملية الانتخابية بما في ذلك حركة فتح والتي أبدى الزملاء فيها الترحيب الضمني بهذه الدعوة، لكن القرار السياسي الفتحاوي في الضفة الغربية الذي يحتكم لأجندات حزبية وسياسية ضيقة هو الذي يمنعهم من المشاركة في العملية الديموقراطية.

3 مازالت جهات متنفذة في حركة فتح بالمحافظات الشمالية تحاول جاهدة عرقلة المسيرة الديموقراطية، متجاهلة بذلك قدرة الزملاء على اختيار من يمثلهم، ونؤكد أن هذه المحاولات مرفوضة جملة وتفصيلًا، وستبوء بالفشل، وستفشل بتماسك ووحدة ومهنية أطرنا وهيئاتنا النقابية التي تعمل لخدمة المهنة والحفاظ على شرفها ومواثيقها.

4 نؤكّد أنّ دعوتنا لحركة فتح مازالت قائمة من أجل المنافسة الديموقراطية الحقيقية في الانتخابات، وأنّ أطباء الأسنان قادرون على اتخاذ القرار بمن يستحق أن يمثّلهم في نقابة قوية تجمعهم و تحمل همومهم.

الأطر النقابية لأطباء الاسنان

المحافظات الجنوبية

23 فبراير 2022

المصدر / فلسطين أون لاين