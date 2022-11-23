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حماس تنعى شهيدي نابلس وتؤكد أن جرائم الاحتلال ستشعل ثورة مستمرة حتى دحره

23 نوفمبر 2022 . الساعة 22:37 بتوقيت القدس
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حماس تنعى شهيدي نابلس وتؤكد أن جرائم الاحتلال ستشعل ثورة مستمرة حتى دحره

نعت حركة  " حماس " إلى جماهير شعبنا الفلسطيني شهيدي نابلس، الشهيد المجاهد محمد حرز الله أحد أبطال عرين الأسود، الذي أصيب في عملية اغتيال الشهيدين عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي، وشهيد فلسطين محمد أبو كشك، الذي ارتقى متأثراً بجروح أصيب بها خلال اقتحام مدينة نابلس الليلة الماضية.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي وصل فلسطين أون لاين نسخه عنه، مساء الأربعاء، أن تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا وخاصة المسجد الأقصى المبارك، وارتقاء الشهيد تلو الشهيد سيُشعل ثورة مستمرة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

المصدر / فلسطين أون لاين
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