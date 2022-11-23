عرين الأسود تنعى الشهيد محمد حرز الله

نعت مجموعة عرين الأسود اليوم الأربعاء الشهيد الأسير محمد حرز الله، والذي استشهد مساء اليوم، متأثراً بجراح قد أصيب بها سابقا في شهر يوليو الماضي.

وقالت عرين الأسود في بيان صحفي "فقد العرين اليوم أول رجال العرين الذين ضحوا بدمائهم الشهيد المجاهد الأسير الجريح محمد حرز الله أبو حمدي وهو من قاتل بكل شراسة ولبى نداء الله والوطن".



وأضاف البيان: "فقدت فلسطين وفقدت مدينة نابلس جبل النار وفقدت المقاومة الفلسطينية رجلا إستثنائيا صلبا شرسا وفيا صادقا فقد العرين هذه الليلة أسدا من أسود الله في الميدان سيفا من سيوف الله في الميدان".

وأكد أن "الشهيد أبو صالح حين قال حيا على الجهاد فكان حرز الله أول من لبى النداء دفاعا عن أسود العرين".



كما نعت مجموعة عرين الأسود الشهيد محمد أبو كشك (22 عاما) الذي ارتقى مساء اليوم متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها الليلة الماضية خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

ودعت عرين الأسود "جماهير شعبنا وكافة مقاتليه وكافة الفصائل للمشاركة في تشيع جثامين الشهداء يوم غد في عرس يليق بهم".

المصدر / فلسطين أون لاين