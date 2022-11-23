عرين الأسود: الشهيد حرز الله أول رجال العرين الذين ضحوا بدمائهم

نعت عرين الأسود اليوم الاربعاء الشهيد الأسير الجريح محمد حرز الله، والذي استشهد مساء اليوم متأثراً بجراح قد أصيب بها سابقاً.

وقالت عرين الأسود في بيان وصل فلسطين أون لاين نسخه عنه "فقد العرين وفقدت فلسطين ونابلس جبل النار اليوم أول رجال العرين الذين ضحوا بدمائهم الشهيد المجاهد الأسير الجريح محمد حرز الله أبو حمدي وهو من قاتل بكل شراسة ولبى نداء الله والوطن ولبى نداء".

وأكدت أن الشهيد أبو صالح حين قال حيا على الجهاد فكان أول من لبى النداء دفاعا عن أسود العرين.

و عاهدت أسود العرين حسب البيان أرواح شهدائنا أن تبقى على دربهم سائرة.

كما نعت مجموعة عرين الأسود الشهيد البطل محمد أبو كشك الذي إرتقى مساء اليوم.

ودعت جماهير شعبنا و كافة مقاتليه وكافة الفصائل للمشاركة في تشيع جثامين الشهداء يوم غد في عرس يليق بهم.

المصدر / فلسطين أون لاين