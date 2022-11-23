فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

من هو الشهيد محمد حرز الله؟

الشاب محمد حرز الله شهيداً بعد شهور من الإصابة برصاص الاحتلال

مسيرات في نابلس وجنين دعما للمقاومة ومطالبة بجثامين الشهداء المحتجزة

بث مباشر مباراة كندا وبلجيكا

لماذا هدد برشلونة منتخب أوروغواي باللجوء إلى الفيفا؟

"القدس في قلب الصراع".. عنصرية (إسرائيل) في عشرين دقيقة

غزة.. وفد يزور السفير محمد العمادي

مقتل مستوطن وإصابة 48 آخرين .. تفاصيل جديدة لعمليات المقاومة

أول إجراء تأديبي في كأس العالم

فتاوى دينية حول مشاهدة مباريات كأس العالم

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الشاب محمد حرز الله شهيداً بعد شهور من الإصابة برصاص الاحتلال

23 نوفمبر 2022 . الساعة 21:39 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد الشاب محمد أحمد حسن حرزالله (30 عاما) من نابلس، متأثرا بجروح بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال في الرأس في تموز الماضي.

وكان الشاب حرزالله قد أصيب بالرصاص الحي في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة من مدينة نابلس، فجر الرابع والعشرين من شهر تموز الماضي، وخضع لعدة عمليات جراحية في مستشفيات نابلس، قبل أن ينقل إلى مستشفى بيت جالا، ومنه إلى المستشفى الاستشاري في رام الله، إلى أن أعلن عن ارتقائه شهيدا، مساء اليوم، متأثرا بجروح البالغة في الرأس.

وبارتقاء الشهيد حرزالله، يرتفع عدد الشهداء إلى 202 شهيدا، بينهم 150 شهيدا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، و52 شهيدا في قطاع غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#نابلس #محمد حرزالله

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة