بث مباشر مباراة كندا وبلجيكا

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23 نوفمبر 2022 . الساعة 20:53 بتوقيت القدس
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المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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