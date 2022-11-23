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بث مباشر مباراة كندا وبلجيكا
23 نوفمبر 2022 . الساعة 20:53 بتوقيت القدس
المصدر / فلسطين أون لاين
#بلجيكا
#كأس العالم
#كندا
#بث مباشر
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