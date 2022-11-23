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لماذا هدد برشلونة منتخب أوروغواي باللجوء إلى الفيفا؟

23 نوفمبر 2022 . الساعة 20:40 بتوقيت القدس
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لماذا هدد برشلونة منتخب أوروغواي باللجوء إلى الفيفا؟

أكد راديو كتالونيا أن نادي برشلونة المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم مستاء وغاضب للغاية من تعامل منتخب الأوروغواي مع مدافعه رونالد أراوخو، مشيرا إلى أن النادي هدد المنتخب اللاتيني باللجوء إلى الفيفا بسبب تعريض لاعبه للخطر.

ويعتقد مسؤولو البلوغرانا أن منتخب أوروغواي يتعجل عودة المدافع الكتالوني، وهو ما قد يجعل إصابته تتفاقم، ما دفعه للتواصل مع الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم لمعرفة تفاصيل القضية ومتابعة حالة اللاعب، وفي حالة تأكد النادي من تعرُّض لاعبه أراوخو للخطر، فسيقدم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ويطالب بتعويضات.

واستدعى البرتغالي دييغو ألونسو، المدير الفني لمنتخب الأوروغواي، أراوخو لمعسكر بطولة كأس العالم قطر 2022، على الرغم من إصابته.

ويستهل منتخب الأوروغواي مشواره في كأس العالم 2022، غدًا الخميس، بمواجهة كوريا الجنوبية في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة، على استاد المدينة التعليمية.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الفيفا #برشلونة #الدوري الإسباني #اروخو

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