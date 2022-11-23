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استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

23 نوفمبر 2022 . الساعة 20:11 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة في رام الله، عن استشهاد الشاب محمد هشام محمد أبو كشك 22 عاماً.

وأوضحت أن الشاب أبو كشك استشهد متأثراً بجروح خطيرة بعد إصابته برصاصة في البطن أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحام نابلس ليلة أمس.

وأبو كشك من سكان مخيم عسكر شرق نابلس، وكان أصيب برصاص الاحتلال خلال اقتحام المنطقة الشرقية مساء أمس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

وحاول الأطباء في مستشفى رفيديا خلال ساعات طويلة إنقاذ حياة الشاب أبو كشك بعد أن تعرض لطلق ناري في البطن.

واستشهد أمس الطفل أحمد شحادة (16 عامًا)، وأصيب 10 مواطنين بجروح متفاوتة خلال العدوان الإسرائيلي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهيد #نابلس

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