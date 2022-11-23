غزة.. وفد يزور السفير محمد العمادي

زار وفد من مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية برئاسة رئيس مجلس الأمناء الدكتور أحمد بحر، مساء اليوم الأربعاء، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي.

خلال الزيارة، قدّم الدكتور أحمد بحر الشكر لدولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا على تنظيمها مونديال كأس العالم 2022، متمنيًا لها مزيدًا من الازدهار والرقي.

كما استعرض الدكتور أحمد بحر أنشطة مؤسسة "الياسين" الدولية وبرامجها التي تنفذها على مدار العام وخلال المواسم الأربعة الماضية.

وفي ختام الزيارة، قدّمت مؤسسة "الياسين" درع تكريم ونسخة من موسوعة الأعمال الكاملة للشيخ أحمد ياسين، للسفير محمد العمادي.

المصدر / فلسطين أون لاين