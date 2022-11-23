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أول إجراء تأديبي في كأس العالم

23 نوفمبر 2022 . الساعة 19:04 بتوقيت القدس
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اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإكوادوري بسبب “الهتافات المسيئة” التي صدرت عن مشجعي المنتخب الأمريكي الجنوبي خلال المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

ولم يحدد الاتحاد الدولي طبيعة الهتافات، ولكنه أشار إلى أنها اعتمدت على المادة 13 من قانونه التأديبي والذي يعاقب في حال “الإساءة إلى كرامة أو سلامة بلد أو شخص أو جماعة بكلمات تمييزية أو مسيئة”.
 
ويعاقب /فيفا/ مثل هذه الأفعال بـ“إيقاف عشر مباريات” عندما يتعلق الأمر بلاعب أو مسؤول، وغرامة “لا تقل عن 20 ألف فرنك سويسري” ومباراة خلف أبواب موصدة عندما تستهدف اتحادًا. 

ويُعد هذا الإجراء التأديبي الأول في البطولة التي تُختتم في 18 ديسمبر المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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