فتاوى دينية حول مشاهدة مباريات كأس العالم، وتحت عنوان "سؤال وجواب مختصر في حكم مشاهدة المونديال والمباريات"، تحدث الداعية الإسلامي، صلاح بن نور الدين نور، حول كأس العالم وأحكام الشريعة الإسلامية في مشاهدة فعالياته.

وفيما يلي 12 سؤالاً وأجاباتها المختصرة كما نقلتها "فلسطين أون لاين":

١- ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم؟

ج: لا حرج في ذلك. فالإسلام لا يمنع من المباحات.

٢-هل لجواز ذلك شروط؟

ج: نعم، أهمها: عدم تضييع الحقوق والواجبات كالصلاة، والعمل،ورعاية الأهل والأولاد، وعدم السب والشتم واللعن، وعدم التعصب.

٣- هناك من يحرّم ذلك لظهور عورة اللاعبين؟

ج: أولا: فخذ الرجل هل هي من العورة أو لا؟ محل خلاف بين العلماء، ثانيا: إن الناظر جلس ليتابع الكرة لا لشيء آخر. ثالثا: الذي يظهر هو شيء لا يكاد أن يذكر. فلا معنى للتشدد في مثل هذا الأمر.

٤- هل يجب تشجيع الفريق المسلم على الكافر؟

ج: مباريات الكرة ليست معارك ولا غزوات حتى يقال بوجوب تشجيع الفريق المسلم أو العربي على الكافر. لكن الفطرة تقتضي ذلك. والمسلم يفرح لإخوانه المسلمين. بغض النظر عن أسباب الفرح ودواعيه.

٥-أثناء المباراة تعرض الكاميرا صورا ولقطات لمتبرجات من المشجعين والمشجعات؟

ج: لا يجوز النظر لذلك ويجب غض البصر وإلا وقعت في الإثم.

٦-هناك من يترك صلاة الجماعة لأجل مشاهدة المباراة ويصلي مع الحاضرين جماعة في مكانه؟

ج: بعيدا عن يجوز ولا يجوز. جرّب أن تترك المباراة وتذهب للمسجد لأداء الصلاة ثم انظر اللذة التي يقذفها الله في قلبك لتعظيم قدر الصلاة.

٧- هل يجب على الأب أن يمنع أطفاله من مشاهدة المباريات؟

ج: لا يمنعهم. ما دام ذلك لم يلههم ويشغلهم عن واجبهم وأعمالهم من دراسة وصلاة ومساعدة في البيت. لكن يعلمهم عدم التعلق كثيرا بذلك. والانتباه لما هو أهم.

٨- ما حكم المراهنات بين الشباب على توقع الفائز والخاسر؟

ج: لا يجوز. حيث يقول أحدهم: هل تراهني يا فلان إذا فاز فلان بدي أعشيك وإذا خسر تعشيني. فهذا من الميسر.

٩- لو قال قائل: إذا فاز الفريق الفلاني سأوزع حلوى، ففاز. هل هذا حرام؟

ج: ليس حراما. ما دام من جهة واحدة. وليس رهنا بين اثنين.

١٠- ما هي الآداب العامة لمشاهدة المباريات؟

حاول أن تصنع ما يلي:

- تنوي بذلك الترويح عن نفسك.

- لا مانع من التسبيح والذكر أثناء المشاهدة. وإن كان ذلك يلزمه حضور قلب. لكن مجرد تحريك اللسان بالذكر عبادة وقربة.

-إن تمنيت فوزا لفريق إسلامي وعربي فلتكن النية من أجل أن يظهر اسم المسلمين في العالم.

١١- ما حكم الدعاء بأن ينصر الله الفريق الفريق الفلاني؟

ج: يجوز الدعاء والطلب من الله بأي أمر. لكني أنصح أن يكون الدعاء لنصر المسلمين على عدوهم في قتالهم وجهادهم وتحرير مقدساتهم وتفريج كرباتهم.

١٢- هناك دعاة يصفون من يشاهد المباريات بالفاسق والسفيه؟

ج: نصيحتي لإخواني الدعاة ( رفقا بالناس) وخذوا بأيديهم شيئا فشيئا. لا سيما أن المباريات وكرة القدم أصبحت من عموم البلوى وشيء لازم في واقع الناس. فلا تنفروا الناس بمنشوراتكم ولا بكلامكم. فالانشغال في المباريات في ظل انتشار الحرام وسهولة الوصول إليه في هذا الزمان أفضل من غيره.

هذا والله تعالى أعلم.

كتبه: صلاح بن نور الدين نور " أبو عبد الله"

المصدر / فلسطين أون لاين