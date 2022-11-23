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تفاصيل الخبر
هبوط سريع للدولار أمام الشيكل
23 نوفمبر 2022 . الساعة 18:41 بتوقيت القدس
جاءت أسعار صرف الدولار أمام الشيكل مساء اليوم 3.42.
المصدر / فلسطين أون لاين
#دولار
#أسعار صرف العملات
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