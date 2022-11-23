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هبوط سريع للدولار أمام الشيكل

23 نوفمبر 2022 . الساعة 18:41 بتوقيت القدس
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جاءت أسعار صرف الدولار أمام الشيكل مساء اليوم 3.42.

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المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#دولار #أسعار صرف العملات

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