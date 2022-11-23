الأقسام
سياسي
عربي ودولي
محليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
صحة
علوم وتكنولوجيا
غرائب وطرائف
الإسـلام والعـصر
مجتمع
مقالات وآراء
الصحيفة
تواصل معنا
انفوجرافيك
وسـائط
5566
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.47
مقابل الشيكل
يورو
3.57
جنيه مصري
0.14
دينار أردني
4.89
جنيه إسترليني
4.12
حالة الطقس
الأربعاء
24° - 15°
صافِ خلال اليوم
الخميس
22° - 16°
الجمعة
20° - 15°
أوقات الصلاة
الفجر
05:06
الشروق
06:17
الظهر
11:29
العصر
14:21
المغرب
16:40
العشاء
17:51
أحدث الأخبار
بث مباشر مباراة إسبانيا وكوستاريكا
ملخص مباريات اليوم في غزة.. توازن وصدارة ومحافظة على الفوز!
"هنية" يستقبل في الدوحة الوفد الرياضي الفلسطيني ويشيد بفعالياتهم.
تعرّف إلى النادي السعودي الذي يفاوض رونالدو بعد فسخ عقده مع يونايتد
اليابان تقلب تأخرها إلى انتصار كبير.. هدفان مقابل هدف لألمانيا
مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم 2022
الأكثر قراءة
رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار لشهر 11/2022
بث مباشر لأجواء افتتاح مونديال قطر 2022
الداخلية توضح آخر التطورات في التحقيق بحريق جباليا
الكشف عن نتائج تحقيق "حريق جباليا"
بشرى سارة لأندية الدوري في غزة
"الديوك" ينقضون على أستراليا بـ4 أهداف لواحد
آخر الأخبار
بث مباشر مباراة إسبانيا وكوستاريكا
ملخص مباريات اليوم في غزة.. توازن وصدارة ومحافظة على الفوز!
"هنية" يستقبل في الدوحة الوفد الرياضي الفلسطيني ويشيد بفعالياتهم.
تعرّف إلى النادي السعودي الذي يفاوض رونالدو بعد فسخ عقده مع يونايتد
اليابان تقلب تأخرها إلى انتصار كبير.. هدفان مقابل هدف لألمانيا
مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم 2022
موقف فكاهي وسؤال مرح لأمير قطر حول كأس العالم
تعليق وليد الركراكي على تعادل المغرب مع كرواتيا
الاحتلال يهدم آمال عائلة أبو فرحة المقدسية ببيت صالح للسكن
"الحركة الأسيرة" تحذّر الاحتلال: سنواجه أي اعتداء
ملخص اليوم
الرئيسية
رياضة
تفاصيل الخبر
بث مباشر مباراة إسبانيا وكوستاريكا
23 نوفمبر 2022 . الساعة 17:56 بتوقيت القدس
اقرأ أيضًا: مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس العالم 2022.. حسب دولتك
المصدر / فلسطين أون لاين
#قطر
#كأس العالم
#إسبانيا
#كوستاريكا
تعليق عبر الفيس بوك
متعلقات
بث مباشر .. مباراة أمريكا وويلز في كأس العالم قطر 2022
بث مباشر لأجواء افتتاح مونديال قطر 2022
مباريات منتخب إسبانيا القادمة.. كأس العالم 2022
الأكثر قراءة
جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر
رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار لشهر 11/2022
أبرز هدافي نسخ كأس العالم السابقة.. هل عاصرت أي منهم؟
بث مباشر لأجواء افتتاح مونديال قطر 2022
الداخلية توضح آخر التطورات في التحقيق بحريق جباليا
عاجل