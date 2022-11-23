ملخص مباريات اليوم في غزة.. توازن وصدارة ومحافظة على الفوز!

غزة/ وائل الحلبي:

استعاد الهلال توازنه في منافسات الدوري الممتاز بفوزه الثمين على غزة الرياضي، في إطار الجولة الحادية عشرة والأخيرة من مرحلة الذهاب، وحافظ اتحاد بيت حانون على صحوته بفوزه على خدمات النصيرات، فيما عاد أهلي غزة بالفوز من أمام الأمل وتمكّن نماء من الفوز على الشاطئ في الدرجة الأولى.

دوري الدرجة الممتازة

غزة الرياضي × الهلال

حقّق فريق الهلال فوزا ثمينا على غزة الرياضي بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فلسطين، ليرفع الهلال رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع وتجمّد رصيد العميد عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

وسجّل للهلال بلال شعت في الدقيقة (15) محمد ابوعمران (24) ومحمد حسان (49 ركلة جزاء) ومحمد نعيم عبيد في الدقيقة (90+7)، وسجّل لغزة الرياضي كامل الترامسي هدفين (12) و(67).

وشهد اللقاء طرد لاعب غزة الرياضي تامر ابوفارس في الدقيقة 71 بالبطاقة الحمراء.

خدمات النصيرات × اتحاد بيت حانون

وتمكّن اتحاد بيت حانون من العودة بفوز صعب من أمام مضيفه خدمات النصيرات بهدفين مقابل هدف، ليقفز للمركز الخامس مؤقتا برصيد 15 نقطة، وتوقف رصيد الخاسر عند 9 نقاط في المركز العاشر.

افتتح احمد الغزالي التسجيل للضيوف في الدقيقة (24)، قبل أن يعدل ميمنة الناجي النتيجة للنصيرات (34)، وأعاد حازم شكشك بيت حانون للمقدمة في الدقيقة (45+1).

دوري الدرجة الأولى

الأمل × أهلي غزة

عاد أهلي غزة بفوز ثمين من أمام الأمل بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب خان يونس، ليتقدم للمركز الأول مؤقتا برصيد 24 نقطة، وتوقف رصيد الأمل عند 14 في المركز السابع.

سجل هدفي الأهلي محمد شبير (81) و (90+2).

نماء × خدمات الشاطىء

بدوره فاز نماء على ضيفه خدمات الشاطىء بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جرت بينهما على ملعب بيت حانون، ليرفع نماء رصيده إلى (20) نقطة في المركز الثالث ويتجمّد رصيد الشاطئ عند (18) نقطة في المركز الخامس.

وسجّل أهداف نماء محمد القاضي (16) وسعيد السباخي هدفين (39) و (76) ، ببنما سجّل للشاطئ محمد الديري في الدقيقة (80).

المصدر / فلسطين أون لاين